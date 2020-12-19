Українським лікарям пообіцяли підвищення зарплат у 2021 році

Як повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна", про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слава Савіка Шустера".

Так, за словами глави українського уряду, в Україні на медицину в державному бюджеті 2021 року передбачили 163 млрд грн, що є рекордним показником. Також заплановано поетапне підвищення зарплат лікарям, і очікується, що до 2023 року їхній рівень буде на рівні з країнами Європи.

Шмигаль зазначив, що в наступному році зарплати працівникам медичної сфери виростуть трохи більше ніж на 2 тисячі грн.

Так, за словам прем'єра, після закінчення університету медики будуть отримувати 9,5 тисяч гривень, а більше досвідчені лікарі - 13,5 тисяч.

"Для лікаря, який приходить з університету, заробітна плата буде 9 500 гривень. Для лікаря більш досвідченого, високої категорії - 13 500 гривень. Це в середньому трохи більше ніж на 2 тисячі вище, ніж в цьому році", - сказав Шмигаль.

За словами глави українського уряду, влада має поетапний план зростання витрат на медицину, і до 2023 року очікується, що вони складуть 5% від ВВП.

"Це дозволить досягти дійсно рівня європейської оплати праці для лікарів, дійсно європейських умов. Тобто цей план є", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що в бюджеті передбачені кошти на трьохсотвідсоткові доплати лікарям, які працюють з пацієнтами з ковідом.

Що ж стосується проблем із фінансуванням медичної галузі в регіонах, чиновник зазначив, що український уряд виділяє значні бюджетні кошти на медицину, але на місцях виникають проблеми в розподілі грошей.

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