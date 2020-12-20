Відомі артистки "Квартал 95" підкорили своєю жіночністю в яскравих образах

Красуні на своїх сторінках в Instagram часто балують шанувальників жаркими фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу на офіційній сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram з'явився знімок, який не може не вразити.

На фото зіркові красуні блищали всі разом, та й ще в компанії чоловічого складу "Кварталу 95".

Навпочіпки, поруч з Олександром Пікаловим, присіла Ірина Сопонару. Також поруч можна помітити Катерину Нікітіну, Тетяну Песик, Марту Адамчук, Еліну Мбані та інших, тільки Олена Кравець не вистачає.

"Вся наша велика сім'я нагадує, що ми всі чекаємо вас сьогодні на прем'єрі нового "Жіночого кварталу" о 20:20 на 1 + 1!",- написали автори поста.

За три години пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів.

"33 секунди🔥", " найкращі😻❤️"," а нашу сім'ю б'ють поліцаї", " раз чекаєте, значить будемо😉 😉 😉 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук відвідала Львів, обравши для прогулянки містом елегантне вбрання. Так, спекотна брюнетка опублікувала фото, на якому позує в незвичайному вбранні в чорних тонах. Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук одягла вузьку спідницю в паєтки, чорний светр і такого ж кольору коротку курточку. А на додаток до них підібрала чорні туфлі на невисокому каблуці, кольє і рукавички.

Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару притулилася до дорослого чоловіка, закривши очі від задоволення. Він, у свою чергу, обійняв молоду красуню і дивився в кадр.

"Прекрасний і талановитий Валера Топал», - підписала фото з відомим стилістом Ірина.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів:»у кадр потрапили...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару позбавила спокою, показавшись у сміливому міні:»на межі...".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:»худенька".