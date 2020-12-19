Відома модель Інна Горячковська, яка прославилася завдяки величезному бюсту, показала свого пухнастого друга

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала вельми незвичайне фото. Інна була одягнена в домашній халат, який вона розстебнула, засвітивши нижню білизну. Її маленька пухнаста собачка забралася на Інну, явно бажаючи уваги. Гарячковська, у свою чергу, із задоволенням обійняла песика і пішла у відрив, закотивши очі.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Яка красива жінка", "фігура у вас просто космос", "яка собачка мила", "Привіт, красуня, як справи", "вогонь", "всі поцілунки для вас", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Інна Горячковська показала свою головну гордість у всій красі. Модель позувала в чорній сукні з мотузочками в зоні декольте. Наряд вигідно підкреслив і без того величезні груди Горячковської. Жінка залишила волосся розпущеним, щоб її образ вийшов ще більш спокусливим. Вона стояла на тлі картини Ейфелевої вежі і квітучого дерева.

Варто відзначити, що Інна Гарячковська володіє досить значними формами. У неї в шанувальниках багато іноземців, які залишають їй приємні коментарі.

Нагадаємо, що Інна Горячковська ледь не розірвала облягаючий наряд, кадри спокуси: "королівський вигляд".

Як повідомляла Politeka, Інна Горячковська ледве втримала свою красу в тісному мереживі:"зачаровує пухкістю".

Також Politeka писала, що Інна Горячковська прищемила неосяжним декольте подругу в ліфті: "хлопці, не дивіться на її...".