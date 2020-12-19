Популярна співачка Анна Седокова прогулялася по багатолюдній вулиці в пікантному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри сміливої фотосесії в центрі Москви. Дівчина вбралася в чорний брючний костюм з блискітками на лацканах, пов'язала краватку-метелика, а доповнила образ контрастно-білим капелюхом і зачіскою-хвостом. Анна Седокова також підкреслила свою природну красу яскравим макіяжем з викликає червоною помадою. Але найголовніше, що артистка нічого не одягла під піджак і відмовилася від бюстгальтера.

Седокова прогулялася в такому вигляді по жвавому місту, виблискуючи не тільки блискітками, але і своїми грудьми. Вона позувала на камеру з незворушним виразом обличчя на тлі московських видів. В описі виконавиця розповіла про свої переживання через гостру критику.

"Одна проти всіх... Як витримати цькування? Іноді буває, що тобі починає здаватися, що весь світ на тебе нападає. Пройшовши через складні два дні, з моєю товстенною шкірою до агресії в мережах, я поламалася. Булінг не тільки в мережах. Він на роботі, в школі", - зазначила Ганна. - "Будь ласка, акуратніше зі словами. Нешкідливі для вас, вони можуть сильно поранити того, хто зараз беззахисний. Це як добивати людину на підлозі. Уп'ятьох. Або як у мене десятками або сотнями. Ми не знаємо, в якому стані знаходиться інша людина. На якому краю він стоїть. Чи не штовхайте будь ласка інших в обрив, навіть простим словом. Якщо вам знайоме про що я пишу, поговоріть зі мною в коментарях. Для мене це важливо".

Багато шанувальників підтримали зірку в коментарях:

"Анна та Ви чого грузитесь? Так ви класна 🔥 як кажуть, плюють в спину, значить ви попереду! І сім'я у вас є щасливі діти, чоловік люблячий, книгу написали ж!"; "Для кого-то і в 20 можна бути старою 😅 всім не догодиш, та й не варто"; "Шакалам не можна показувати свою слабкість, Ганнуся. Ви успішна, красива, добра і чуйна, ось і хочуть вас дістати, вивести на емоції".

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