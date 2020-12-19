Популярная певица Анна Седокова прогулялась по многолюдной улице в пикантном виде

Как сообщает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры смелой фотосессии в центре Москвы. Девушка нарядилась в черный брючный костюм с блестками на лацканах, повязала галстук-бабочку, а дополнила образ контрастно-белой шляпой и прической-хвостом. Анна Седокова также подчеркнула свою природную красоту ярким макияжем с вызывающей красной помадой. Но самое главное, что артистка ничего не надела под пиджак и отказалась от бюстгальтера.

Седокова прогулялась в таком виде по оживленному городу, сверкая не только блестками, но и своей грудью. Она позировала на камеру с невозмутимым выражением лица на фоне московских видов. В описании исполнительница рассказала о своих переживаниях из-за острой критики.

"Одна против всех... Как выдержать травлю? Иногда бывает, что тебе начинает казаться, что весь мир на тебя нападает. Пройдя через сложные два дня, с моей толстенной кожей к агрессии в сетях, я поломалась. Буллинг не только в сетях. Он на работе, в школе", - отметила Анна. - "Пожалуйста, аккуратнее с словами. Безобидные для вас, они могут сильно ранить того, кто сейчас беззащитен. Это как добивать человека на полу. Впятером. Или как у меня десятками или сотнями. Мы не знаем, в каком состоянии находится другой человек. На каком краю он стоит. Не толкайте пожалуйста других в обрыв, даже простым словом. Если вам знакомо о чем я пишу, поговорите со мной в комментариях. Для меня это важно".

Многие поклонники поддержали звезду в комментариях:

"Анна да вы чего грузитесь? Да вы классная 🔥 как говорят, плюют в спину, значит вы впереди! И семья у вас есть счастливые дети, муж любящий, книгу написали же!"; "Для кого-то и в 20 можно быть старухой 😅 всем не угодишь, да и не стоит"; "Шакалам нельзя показывать свою слабость, Анечка. Вы успешная, красивая, добрая и чуткая, вот и хотят вас достать, вывести на эмоции".

Напомним, что аппетитная Седокова в мини-шортах произвела фурор, показав загорелую «натуру».

Как сообщала Politeka, страстная Седокова в одних чулках произвела фурор, изогнувшись до неприличия.

Также Politeka писала, что именинница Седокова чувственно сжала прелести тесным корсетом.