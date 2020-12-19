Знаменита російська співачка Наташа Корольова все менше проводить час з чоловіком після скандалу з його зрадами

Як пише Politeka.net, артистка вирушила розважатися з подругами і виклала кадри галасливої гулянки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона вирушила в один з ресторанів, надівши відверте чорне плаття з блискітками, яке зробило акцент на бездонній зоні декольте.

Наташа Корольова почала танцювати прямо за столом і підспівувати своїй пісні "маленька країна", яка заграла в залі. Подруги Іда і Юлія не відставали і підтримували бурхливі веселощі зірки.

"Дівчатка, такі дівчатка. Ми всі родом з дитинства", - підписані кадри.

Нещодавно Наташа Корольова зізналася, що втратила дитину через інтимний скандал. Це сталося в 2015 році, коли Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) втратив телефон з особистими фотографіями, які незабаром злили в мережу. Почалося цькування, на тлі якої виконавиця зазнала сильний стрес і навіть звернулася до лікарів. Крім того, шантажисти зажадали від зоряної пари 100 тисяч доларів, щоб не публікувати залишилися кадри.

"Говорили, Королева розпусниця, позбавити її звання Заслуженої артистки. Я просто офігела. А в цей час я перебуваю в положенні. І та ненароджена дитина на совісті тих людей, які це заварили", - заявила Наташа Корольова в YouTube-шоу "Емпатія Манучі".

Нагадаємо, що Наташа Корольова зробила заяву про домашні пологи, Тарзан сяє від щастя:»красунчики обидва".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова пустилася у всі тяжкі і знайшла заміну Тарзану на розкішній віллі:"можна відпочити по повній".

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