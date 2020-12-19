Знаменитая российская певица Наташа Королева все меньше проводит время с мужем после скандала с его изменами

Как пишет Politeka.net, артистка отправилась развлекаться с подругами и выложила кадры шумной гулянки на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она отправилась в один из ресторанов, надев откровенное черное платье с блестками, которое сделало акцент на бездонной зоне декольте.

Наташа Королева принялась танцевать прямо за столом и подпевать своей песне "Маленькая страна", которая заиграла в зале. Подруги Ида и Юлия не отставали и поддерживали бурное веселье звезды.

"Девочки, такие девочки. Мы все родом из детства", - подписаны кадры.

Недавно Наташа Королева призналась, что потеряла ребенка из-за интимного скандала. Это произошло в 2015 году, когда Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) потерял телефон с личными фотографиями, которые вскоре слили в сеть. Началась травля, на фоне которой исполнительница испытала сильнейший стресс и даже обратилась к врачам. Кроме того, шантажисты потребовали от звездной пары 100 тысяч долларов, чтобы не публиковать оставшиеся кадры.

"Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", - заявила Наташа Королева в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Напомним, что Наташа Королева сделала заявление о домашних родах, Тарзан сияет от счастья: «Красавчики оба».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева пустилась во все тяжкие и нашла замену Тарзану на роскошной вилле: "Можно отдохнуть по полной".

Также Politeka писала, что одичавшая Наташа Королева показала, как выживает без Тарзана, видео: "Обнищали наши артисты".