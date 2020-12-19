Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк різко відреагувала на запитання одного з фоловерів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Плакидюк в соцмережі.
Так, Плакидюк дала можливість підписникам запитати у неї те, що їх цікавить. Втім, фешн-фотограф зраділа не всім питанням. Одне з них у неї викликало доволі берхливу реакцію.
У Соні запитали, що за "плями" в неї на губах. У відповідь вона пояснила, що це веснянки, однак зробила це в досить різкій формі, обурившись, що до неї "тикають".
"Давно хотіла спитати: хто вас виховував. Панове безкінечно "тикаючі" і не розуміючі, що плями - у леопарда на дупці. А на обличчі у рудих - веснянки", - написала вона.
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Свою відповідь Соня доповнила коротеньким відео, на якому вона позує без косметики, і ці самі веснянки на губах як раз можна гарно роздивитись.
Раніше повідомлялось, що Соня Плакидюк успішно скопіювала образ легендарної актриси Мерилін Монро. Вона була одягнена в яскраве рожеве плаття, а на голові у неї красувалася перука з коротким білим волоссям. Плечі і зона декольте були відкриті, а ось ручки прикривали довгі рукавички. Образ вдався Соні на всі 100%.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк збентежила формами у вбранні з розрізами:"лялечка".
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".