Фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк резко отреагировала на вопрос одного из фолловеров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Плакидюк в соцсети.

Так, Плакидюк дала возможность подписчикам спросить у нее то, что их интересует. Впрочем, фэшн-фотограф обрадовалась не всем вопросам. Один из них у нее вызвал довольно бурную реакцию.

У Сони спросили, что за "пятна" у нее на губах. В ответ она объяснила, что это веснушки, однако сделала это в довольно резкой форме, возмутившись, что ей "тыкают".

"Давно хотела спросить: кто вас воспитывал. Господа бесконечно "тыкающие" и не понимающие, что пятна - у леопарда на *опке. А на лице у рыжих - веснушки", - написала она.

Свой ответ Соня дополнила коротеньким видео, на котором она позирует без косметики, и эти самые веснушки на губах как раз можно хорошо рассмотреть.

Ранее сообщалось, что Соня Плакидюк успешно скопировала образ легендарной актрисы Мэрилин Монро. Она была одета в яркое розовое платье, а на голове у нее красовался парик с короткими белыми волосами. Плечи и зона декольте были открыты, а вот ручки прикрывали длинные перчатки. Образ удался Соне на все 100%.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".