Колишня учасниця тріо ВІА Гра Тетяна Котова приспустила білизну, підкоривши фанатів пружними формами

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"6 років тому..." - коротко йдеться в повідомленні.

Так, на опублікованому знімку Котова позує, приспустивши білизну до межі й спокусливо закинувши руку вгору. Очі красуні при цьому були прикриті пов'язкою. Шанувальників знаменитість позбавила від можливості висловитися про ідеальне тіло кумира, викинувши ролик у себе в каруселі Stories.

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Співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове гаряче фото з Москви, на якому постала в одній лише нижній білизні. Білий комплект підкреслив її природні достоїнства і прикрив лише найінтимніші місця, а мереживні підв'язки для панчіх і троянда в руці надали кадру ще більшої пікантності.

У своєму пості Тетяна Котова розкрила секрет своєї ідеальної фігури. За її словами, велику роль відіграє раціон.

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