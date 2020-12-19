Бывшая участница трио ВИА Гра Татьяна Котова приспустила белье, покорив фанатов упругими формами
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«6 лет назад…» - коротко говорится в сообщении.
Так, на опубликованном снимке Котова позирует, приспустив белье до предела и соблазнительно закинув руку вверх. Глаза красотки при этом были прикрыты повязкой. Поклонников знаменитость избавила от возможности высказаться об идеальном теле кумира, выбросив ролик у себя в карусели Stories.
Кадры с рыдающей Наташей Королевой после бегства облетели Сеть: "Я хочу домой, мне плохо..."
Беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "Как выглядит рана...", фото
Ушел из жизни легендарный украинец: ему рукоплескали миллионы
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Как сообщалось ранее, экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова сверкнула упругими прелестями в откровенном образе
Певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое горячее фото из Москвы, на котором предстала в одном лишь нижнем белье. Белый комплект подчеркнул ее природные достоинства и прикрыл лишь самые интимные места, а кружевные подвязки для чулков и роза в руке придали кадру еще большей пикантности.
В своем посте Татьяна Котова раскрыла секрет своей идеальной фигуры. По ее словам, большую роль играет рацион.
Напомним, экс-ВИА Гра Котова приспустила блузу и показала свою красоту крупным планом
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-ВИА Гра Котова в мини-шортах показала, чем горячее кофе
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова с расставленными ногами решила показать свое «благородство»