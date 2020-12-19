Бывшая участница трио ВИА Гра Татьяна Котова приспустила белье, покорив фанатов упругими формами

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«6 лет назад…» - коротко говорится в сообщении.

Так, на опубликованном снимке Котова позирует, приспустив белье до предела и соблазнительно закинув руку вверх. Глаза красотки при этом были прикрыты повязкой. Поклонников знаменитость избавила от возможности высказаться об идеальном теле кумира, выбросив ролик у себя в карусели Stories.

Как сообщалось ранее, экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова сверкнула упругими прелестями в откровенном образе

Певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое горячее фото из Москвы, на котором предстала в одном лишь нижнем белье. Белый комплект подчеркнул ее природные достоинства и прикрыл лишь самые интимные места, а кружевные подвязки для чулков и роза в руке придали кадру еще большей пикантности.

В своем посте Татьяна Котова раскрыла секрет своей идеальной фигуры. По ее словам, большую роль играет рацион.

Напомним, экс-ВИА Гра Котова приспустила блузу и показала свою красоту крупным планом

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