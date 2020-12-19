Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), яка будує кар'єру в Росії, вразила неймовірним готичним образом

Як повідомляє Politeka.net, відповідні фото співачка опублікувала у себе в Instagram.

Так, в акаунті MARUV з'явились світлини, на яких вона позує в дуже короткому чорному платті з цікавими рукавами та комірцем. При цьому рукава і зона декольте на сукні виконані із сіточки.

Співачка зазначила, що на ній сукня від її власного бренду одягу.

В коментарях висловили захоплення як сукнею, так і образом зірки в цілому, а також похвалили її апетитні форми.

"Ну що за ікона?", "Сукня кльова, фігура кльова", "Шик", "Просто обожнюю", "Клас, супер", "Просто шикарно! Вогняна діва", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що MARUV влаштувала новорічну фотосесію. Під ялинку співачка вирішила покласти себе. Артистка приміряла пікантні вбрання, позуючи в новорічній атмосфері. Як відомо, Корсун побудувала навколо себе образ дуже відвертої артистки, яка славиться вельми екстравагантними образами. В її гардеробі багато шкіряних речей, вона віддає перевагу прозорим нарядам і леопардовому принту.

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".