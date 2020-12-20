Головна "Холостячка" країни Ксенія Мішина постала в романтичній обстановці зі своїм обранцем

Як передає Politeka.net, кадри були опубліковані на Instagram-сторінці проекту.



Головна героїня проекту Ксенія Мішина вибрала чоловіка, який завоював її серце.

Ним став ведучий заходів і автор-сценарист в Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт. Йому актриса відповіла "так" на пропозицію руки і серця.

Після зізнання пара злилася в пристрасному поцілунку.

Крім неоднозначних коментарів щодо вибору Ксенії Мішиної, користувачі мережі назвали претендентів для участі в наступному сезоні"Холостячки".

"Мішина була супер Холостячка, розумна, мудра, відкрита, чесна і дуже красива. Наступну холостячку хотілося, щоб відбирали за такими ж критеріями. Ксюші-будьте щасливою і коханою", "Наступна Леся Нікітюк", " розчарування повне! Ні я, ні моя сім'я більше цей проект дивитися не будемо! Ксенія нещира і лицемірка, своїм вибором відбила повністю бажання дивитися подібні проекти", "Тіна Кароль", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина вибрала Еллерта, астролог розповіла, що їх чекає в майбутньому: "для щастя недостатньо..."