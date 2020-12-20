Главная "Холостячка" страны Ксения Мишина предстала в романтической обстановке со своим избранником
Как передает Politeka.net, кадры были опубликованы на Instagram-страничке проекта.
Главная героиня проекта Ксения Мишина выбрала мужчину, который завоевал ее сердце.
Им стал ведущий мероприятий и автор-сценарист в студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Ему актриса ответила "да" на предложение руки и сердца.
После признания пара слилась в страстном поцелуе.
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Помимо неоднозначных комментариев относительно выбору Ксении Мишиной, пользователи сети назвали претендентов для участия в следующем сезоне "Холостячки".
"Мишина была супер Холостячка, умная, мудрая, открытая, честная и очень красивая. Следующую холостячку хотелось, чтобы отбирали по таким же критериям. Ксюше - будьте счастливой и любимой", "Следующая Леся Никитюк", "Разочарование полное! Ни я, ни моя семья больше этот проект смотреть не будем! Ксения неискренняя и лицемерка, своим выбором отбила полностью желание смотреть подобные проекты", "Тина Кароль", - писали в комментариях под постом.
Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта, астролог рассказала, что их ждет в будущем: "Для счастья недостаточно..."