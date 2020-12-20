Телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Гірник показали кадри з відкриття головної ялинки країни в Києві



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці шоумена.



Нагадаємо, розміщення капелюха на верхівки дерева стало одним з найбільш обговорюваних подій в останні тижні. Українці в Мережі як обурювалися, так і раділи рішенню організаторів, але атрибут все таки довелося замінити на зірку.

На опублікованому відео в сторіс, шоумен прокоментував такий вибір.

"Поки ми з Христиною були на Михайлівській площі, ми з далека побачили, як запалювалася головна ялинка країни. Спасибі, що без капелюха", - поділився телеведучий.





Раніше ми повідомляли, що у своєму мікроблозі в Instagram Христина Гірник постала в спокусливому образі.

Босонога брюнетка сіла на підлогу поруч з новорічною ялинкою, при повному "параді", в кремовій сукні, з ідеальною укладанням і яскравим макіяжем.

Христина трохи задерла поділ, блиснувши стрункими ніжками, а також похвалилася фантастичним декольте, не надівши бюстгальтера.







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