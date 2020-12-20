Американська фітнес-модель Соммер Рей не приховує гідності в тісному одязі

Модель звикла демонструвати Вите тіло в найнесподіваніших образах-так як вона постійно рекламує одяг свого бренду, то не бентежиться перед камерами. При цьому головна "фішка" спортсменки в тому, що вона завжди робить акцент на сідницях. Над формами дівчина працює в залі кожен день, а тому дуже ними пишається.

У незвичайному купальнику Рей вдалося показати найголовніше з досить відкритого ракурсу зі спини. У джинсовому бікіні з вирізами на лямках і міні-ТОПі в смужку Соммер виглядала більш ніж привабливо, а її довге і розпущене волосся зробили представлений образ фітнес-красуні більш живим.

Ось як реагують шанувальники в мережі:

"Я вдячний за цей пост; гаразд, досить возитися. Киньте тільки фанатам продовження; найкрасивіший ангел; розкішна жінка😍 😍; можу я одружитися на тобі; Я вдячний, що Ви розмістили це😳; зніміть нижню частину; можу я виглядати як ти😳 😍; дуже спокуслива дівчинка!; Вау-воах-воах. Пані. Тут є діти; тільки боти💀 😟".

Соммер вже в 21 рік може вважатися досить успішним підприємцем, моделлю і Instagram-блогером. Дівчина продовжує розвивати свій бізнес досить стрімко, а щоб залучати якомога більше уваги до своїх робіт, Рей почала брати участь в зйомках для реклами бренду спортивного одягу і купальників.

Тепер в її профілі можна знайти досить багато кадрів, на яких Соммер позує в купальниках з вирізами, мікро-ліфчиках і ледь помітних бікіні. Також фітнес-красуня приміряє лосини і влаштовує тренування на вулицях.

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