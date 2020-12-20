Американская фитнес-модель Соммер Рэй не скрывает достоинства в тесной одежде

Модель привыкла демонстрировать вое тело в самых неожиданных образах – так как она постоянно рекламирует одежду своего бренда, то не смущается перед камерами. При этом главная «фишка» спортсменки в том, что она всегда делает акцент на ягодицах. Над формами девушка работает в зале каждый день, а потому очень ими гордится.

В необычном купальнике Рей удалось показать самое главное с довольно открытого ракурса со спины. В джинсовом бикини с вырезами на лямках и мини-топе в полоску Соммер выглядела более чем привлекательно, а ее длинные и распущенные волосы сделали представленный образ фитнес-красотки более живым.

Вот как реагируют поклонники в сети:

«Я благодарен за этот пост; Ладно, хватит возиться. Бросьте только фанатам срочно продолжение; Самый красивый ангел; роскошная женщина😍😍; Могу я жениться на тебе; Я благодарен, что вы разместили это 😳; Снимите нижнюю часть; Могу я выглядеть как ты 😳😍; очень соблазнительная девочка!; Вау-воах-воах. Госпожа. Здесь есть дети; Только боты 💀😟».

Соммер уже в 21 год может считаться довольно успешным предпринимателем, моделью и Инстаграм-блогером. Девушка продолжает развивать свой бизнес достаточно стремительно, а чтобы привлекать как можно больше внимания к своим работам, Рей начала принимать участие в съемках для рекламы бренда спортивной одежды и купальников.

Теперь в ее профиле можно найти довольно много кадров, на которых Соммер позирует в купальниках с вырезами, микро-лифчиках и едва заметных бикини. Также фитнес-красотка примеряет лосины и устраивает тренировки на улицах.

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