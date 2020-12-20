Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз чекає на дитину, показала, як вона відпочиває в компанії свого улюбленця
Незвичайне фото опублікували в Instagram-акаунті, який присвячений виключно популярної моделі.
Так, на знімку можна побачити, як зустрічає ранок модель Емілі Ратаковскі в компанії улюбленого собаки.
Модель, яка зараз в положенні, вирішила не морочитися з образом, і заради знімка одягла спортивні штани і легкий світлий топ.
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Більш того, Емілі Ратаковскі плюнула на ліфчик під час зйомок і оголила свій животик, похвалившись спортивною формою.
Фанатам сподобалося нове фото Емілі Ратаковскі і вони засипали її лайками, але справа до коментарів під публікацією поки не дійшла.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайному образі.
На фото Емілі позує в сукні зі шкіряним верхом. У красуні було відкрито одне плече, а в наряді був розріз, через який можна частково побачити бюст.
Ратаковскі стояла на подіумі, а волосся залишила розпущеним. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем, який додав колориту моделі.
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А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі стиснула свої апетитні "малятка" тісним топіком
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