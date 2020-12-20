Дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна поділилася домашнім знімком



Як передає Politeka.net, нове фото з'явилося на Instagram-сторінці Максима Галкіна.



Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна росте справжньою красунею.

Ліза обожнює моду, з величезним інтересом влаштовує домашні покази і дефіле і вбирається в найрізноманітніші прикиди, в тому числі і мамині. Шанувальники зоряного сімейства обожнюють дівчинку і захоплюються її артистизмом і красою.

Черговий знімок семирічної красуні викликав захват у користувачів мережі.

На опублікованому кадрі Ліза позувала з розпущеним волоссям, мило посміхаючись на камеру.

У коментарях під постом дівчинки залишили безліч позитивних відгуків, а деякі порівняли Лізу з Примадонною.

"Як ніби Алла Борисівна дивиться", "копія мама, яка принадність", "Яка чудова вихідна домашня відпочивальна кошлатість)", "Христина в дитинстві", "дорослішає Лізонька", "Аллочка молода", "такий вид справжньої леді", - писали під знімком.





Нагадаємо, Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.

Як повідомляла Politeka, розфуфирені Алла Пугачова і Галкін без масок розлютили народ, кадри гулянь.

Також Politeka писала, що Галкін з дітьми довели Пугачову до істеричного крику, відео: «Господи, а раптом інфаркт».





















