Солістка групи "The Hardkiss" і фіналістка шоу "Танці з зірками 2020" Юлія Саніна зворушила романтичним визнанням
Як передає Politeka.net, відео з'явилося на Instagram-сторінці артистки (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Час зізнаватися в коханні", - поділилася співачка в підписі до посту.
"Тільки раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею, і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило... Я люблю тебе", - зворушливо сказала співачка.
Зізнання Юлії вразило її шанувальників, і десятки з них, послідувавши пораді своєї улюблениці, відзначили своїх коханих в коментарях під постом.
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Раніше ми повідомляли, що Юлія повернулася з відпочинку і приголомшила зухвалим виглядом.
Після закінчення шоу" Танці з зірками " Саніна поїхала відпочивати з сім'єю в теплі краї. Це перший концерт, який співачка дала після повернення в Україну. Саніна зняла на відео свою команду, зазначивши, що дуже скучила за всіма.
Після красуня записала відео під свою нову пісню «Все було так». Саніна з зухвалим яскравим макіяжем балувалася перед камерою, показуючи себе з усіх боків.
Нагадаємо, що скромниця Саніна блиснула красою в міні-шортиках:»Кухар нервово курить в сторонці".
Як повідомляла Politeka, Саніна після скандального фіналу "Танців з зірками" вразила вчинком, вийшовши на зв'язок з Єгипту: "До сліз...".
Також Politeka писала, що Юлія Саніна віддалася пристрасті з чоловіком під палючим сонцем:"Ось це hard kiss".