Фінал шоу "Холостячка" надовго запам'ятатися простим українцям

Так, Ксенії Мішиній довелося пояснюватися за свій вибір у фіналі, після якого її фаворит Олександр Еллерт зробив дівчині пропозицію руки і серця.

Зворушливим відео в своєму Instagram поділився ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник.

На відеоролику Ксенія і Олександр дякують знімальній групі за те, що допомогли їм знайти щастя і терпіли їх весь цей час.

"Хочу вибачитися за свою іноді поведінку з особисто майже з кожним з присутніх. У той же час прощаю кожного, за те, що я нервував, психував і показував свій безглуздий характер. І величезне вам спасибі за те, що я зараз стою поруч з нею", - спробував виправдатися фаворит "Холостячки" Олександр Еллерт.

"Я теж, звичайно, дівчинка з характером. Але спасибі вам за таку класну красиву історію, такий класний шлях. Я всій команді вдячна за те, то сталося таке диво", - продовжила Ксенія Мішина, яка відповіла згодою на пропозицію руки і серця після фіналу шоу.

Телеведучий Григорій Решетник також опублікував фотографію, зроблену на пам'ять разом з Ксенією і Олександром, і озвучив свої враження після завершення першого сезону "Холостячки".

"Чуттєвий і емоційний фінал "Холостячки". Було багато зізнань, сліз і поцілунків, але перемогли справжні почуття. Ксюша вибрала Сашу. А країна вибрала любов. Любов, з якою можливо все", - зворушливо підписав ведучий фото у своєму мікроблозі.

Що стосується фаворита Ксенії Мішиної, то Олександр Еллерт не впорався з емоціями і записав нецензурне звернення до недоброзичливців.

"Це була крайня безсонна ніч завдяки проекту "Холостячка". Спасибі величезне всім за підтримку і коментарі. І спасибі цим знавцям, життя, які всі знають. Продовжуйте ці запаморочливі веселі коментарі. Кайф", - заявив фаворит"Холостячки".

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