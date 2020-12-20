Король поп-сцени Філіп Кіркоров показав, який зробив сюрприз гостям одного з московських театрів
Фотографії з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, Філіп Кіркоров виконав композицію One Night in Bangkok в мюзиклі "Шахи" в Московському Палаці молоді.
Для яскравого виступу неголений король поп-сцени підібрав чорно-білий костюм і ефектний білий капелюх, а образ "ковбоя" доповнив туфлями такого самого забарвлення.
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Виконував композицію One Night in Bangkok Філіп Кіркоров в компанії професійних танцюристів.
"Ось такий сюрприз сьогодні приготував для друзів, близький і всіх глядачів в театрі МДМ. А ви любите влаштовувати несподіванки для своїх друзів? Чекайте завтра докладний відеозвіт", - підписав співак нові знімки у своєму мікроблозі.
Стильний образ Філіпа Кіркорова припав до душі його шанувальникам, і вони завалили артиста сотнями схвальних коментарів.
"Чудовий і неперевершений, спасибі за казковий вечір", " Вау!", "Відмінний сюрприз", " як же класно! Такий шикарний номер і цей ваш образ в чорно білому! Щасливчики ті, хто був присутній сьогодні на мюзиклі!", "Це було дуже круто! І шалено красиво! Ось вже точно-сюрприз так сюрприз!", "Шкода, що я не знала про вашу участь сьогодні! Оскільки таке треба бачити живцем!", "Ура, всі фото є! який же ви красивий", " ви як завжди дивуєте нас!", "Філіп, ви наш Чарівник", "шикарний, як завжди і як ніколи одночасно", "найкрасивіший король", - написали вони вПід публікацією.
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