Король поп-сцены Филипп Киркоров показал, какой сделал сюрприз гостям одного из московских театров

Фотографии появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, Филипп Киркоров исполнил композицию One Night in Bangkok в мюзикле "Шахматы" в Московском дворце молодежи.

Для яркого выступления небритый король поп-сцены подобрал черно-белый костюм и эффектную белую шляпу, а образ "ковбоя" дополнил туфлями такой же расцветки.

Исполнял композицию One Night in Bangkok Филипп Киркоров в компании профессиональных танцоров.

"Вот такой сюрприз сегодня приготовил для друзей, близкий и всех зрителей в театре МДМ. А вы любите устраивать неожиданности для своих друзей? Ждите завтра подробный видеоотчет", - подписал певец новые снимки в своем микроблоге.

Стильный образ Филиппа Киркорова пришелся по душе его поклонникам, и они завалили артиста сотнями лестных комментариев.

"Восхитительный и Непревзойдённый, спасибо за сказочный вечер", "Вау!", "Отличный сюрприз", "Как же классно! Такой шикарный номер и этот ваш образ в черно белом! Счастливчики те, кто присутствовал сегодня на мюзикле!", "Это было очень круто! И безумно красиво! Вот уж точно - сюрприз так сюрприз!", "Жаль, что я не знала о Вашем участии сегодня! Т.к. такое надо видеть живьём!", "Ура, все фото есть! какой же вы красивый", "Вы как всегда удивляете нас!", "Филипп, Вы наш Волшебник", "Шикарен, как всегда и как никогда одновременно", "Самый красивый король", - написали они впод публикацией.

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