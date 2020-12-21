Дочки Олі Полякової, Потапа, Віри Брежнєвої і інших зірок показали свою красу

На першому фото позувала дочка Потапа (Олексія Потапенка) - Наташка Горова. Красуня лежала на підлозі перед дзеркалом і задерла футболку, щоб похвалитися пресом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже здалася дочка Віри Брежнєвої-Соня Кіперман. Красуня здалася в шортиках і ТОПі білого кольору. Дівчина спокусливо лягла на диван, а ніжки витягла вперед. Молода зірка закрила очі від задоволення, а руки підняла вгору.

На третьому кадрі показала себе дочка Олі Полякової-Марія. Красуня сиділа в басейні в купальнику, а образ доповнила окулярами. Дівчина не соромиться вже показувати пікантні кадри і хвалиться тим, що дісталося молодій зірці від мами.

На четвертому кадрі вже здалася дочка Олени Кравець-Маша. Дівчина була в шкіряній куртці, яку приспустила з плечей, роблячи фото трошки пікантним. Волосся красуня зібрала в хвостик, а дивилася в камеру.

Закриває топ дочка супермоделі Сінді Кроуфорд-Кая Гербер. Дівчина стояла в чорних штанях і ТОПі, а блузку спустила на плечі. Красуня спокусливо вигнулася біля стіни і хвалилася ідеальною фігурою.

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