Фешн-фотограф і суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про свій гардероб

Як передає Politeka.net, потаємним знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.



"Мій стиліст Юрчик добре знає: я з тих людей, які можуть пустити сльозу через те, що зіпсувалося улюблене плаття, тому що до суконь, що я вибрала їх собі в колекцію, мене дуже ніжне ставлення",-розповіла Соня.

За її словами, підбір одягу для неї є дуже важливим заняттям.

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"Я везу їх з інших країн, довго полюю на конкретну модель, що до душі і передчуваю момент, коли одягаю їх в кадр, на прогулянку або на важливу зустріч. Точно знаю: зустрічають по одягу, тому моя обгорточка розповідає про мене набагато більше, ніж коротка біографія на сторінках журналів", - поділилася фотограф.



На опублікованому знімку Соня постала в коротенькій сукні, яка дуже нагадувала форму покоївки.

Фанати не скупилися на схвальні відгуки для своєї улюблениці.

"Еден Рок по Вам ридає, господиня", "Все до лиця, що б не одягли", " у мене є сарафан, якому років 10. І він ще на ходу. Соня, люблю", - писали в коментарях.



Пост Соні не залишив байдужою і модель Дашу Астаф'єву:



"Я твоя дочка, дуже чекаю", - написала вона в коментарі.

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