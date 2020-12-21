Популярні артистки вже давно зайнялися пошуком натхнення за межами сцени

Багато з популярних співачок тепер не тільки співають на сцені і вражають змінами образів перед тисячами шанувальників, але і займаються різними справами. Зокрема, українські співачки створили кілька досить успішних брендів. Спочатку деякі коментатори в Instagram відзначали, що співати не так прибутково, сумніваючись в успіхах тільки стартуючого бізнесу, але вже через рік кожна зі знаменитостей виправдала свої ідеї.

Наприклад, після вдалих експериментів з випуском іменної червоної помади Тіна Кароль вирішила випустити і власний парфум. Рік тому, в день Святого Миколая, співачка провела офіційну презентацію.

"Я хотіла створити аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата одягнені в цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а духи - це мелодія нашої душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і розбурхує свідомість!"- зазначила Кароль у своєму Instagram раніше.

Віра Брежнєва також не так давно створила косметичний бренд, який також назвала на честь себе.

"Багато років я була в пошуку ідеальних засобів особисто для себе - must-have на всі випадки життя. Іноді для того, щоб домогтися потрібного відтінку, я змішувала два продукти, а після чула питання " який це бренд?". Тому вирішила створити власний. Ідея створити його остаточно сформувалася у мене в 2017 році - і після були два незабутніх роки пошуків і безкомпромісного вибору», - розповідала віра в Instagram після презентації.

У 2017 році співачка Настя Каменських представила лінію спортивного одягу та аксесуарів, які розробляла разом з дизайнерами.

"Моделі створені для тих, хто цінує сучасний стиль, комфорт і активний спосіб життя. При виробництві одягу використовуються матеріали з високою зносостійкістю і відмінними показниками якості. Велика увага приділяється актуальному крою і функціональним деталям для зручності використання» - коментувала Настя, показуючи одяг на собі самій.

А ось одяг від корейських брендів дуже сподобалася Наді Дорофєєвій, яка вирішила ще в 2018 році створити особливий магазин в столиці України. Дорофєєва заснувала спеціальний бренд у лютому 2018 року разом зі своєю подругою Лерою Бородіною. Одяг від бренду вийшов дуже впізнаваним, адже яскравий і нестандартний одяг Надя рекламує і сама – неонові велосипедки і сукні-сорочки і багато іншого.

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