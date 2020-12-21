Популярные артистки уже давно занялись поиском вдохновения за пределами сцены

Многие из популярных певиц теперь не только поют на сцене и впечатляют сменами образов перед тысячами поклонников, но и занимаются различными делами. В частности, украинские певицы создали несколько довольно успешных брендов. Изначально некоторые комментаторы в Инстаграм отмечали, что петь не так прибыльно, сомневаясь в успехах только открывающегося бизнеса, но уже через год каждая из знаменитостей оправдала свои идеи.

К примеру, после удачных экспериментов с выпуском именной красной помады Тина Кароль решила выпустить и собственный парфюм. Год назад, в день Святого Николая, певица провела официальную презентацию.

«Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание!» - отметила Кароль в своем Инстаграм ранее.

Вера Брежнева также не так давно создала косметический бренд, который также назвала в честь себя.

«Много лет я была в поиске идеальных средств лично для себя - must-have на все случаи жизни. Иногда для того, чтобы добиться нужного оттенка, я смешивала два продукта, а после слышала вопрос "Какой это бренд?". Поэтому решила создать собственный. Идея создать его окончательно сформировалась у меня в 2017 году - и после были два незабываемых года поисков и бескомпромиссного выбора», - рассказывала Вера в Инстаграм после презентации.

В 2017 году певица Настя Каменских представила линию спортивной одежды и аксессуаров, которые разрабатывала вместе с дизайнерами.

«Модели созданы для тех, кто ценит современный стиль, комфорт и активный образ жизни. При производстве одежды используются материалы с высокой износостойкостью и отличными показателями качества. Большое внимание уделяется актуальному крою и функциональным деталям для удобства использования» - комментировала Настя, показывая одежду на себе самой.

А вот одежда от корейских брендов очень понравилась Наде Дорофеевой, которая решила еще в 2018 году создать особенный магазин в столице Украины. Дорофеева основала специальный бренд в феврале 2018 года вместе со своей подругой Лерой Бородиной. Одежда от бренда получилась очень узнаваемой, ведь яркий и нестандартный кровь Надя рекламирует и сама – неоновые велосипедки и платья-рубашки и многое другое.

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