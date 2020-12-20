Відомий російський шоумен Артур Пирожков показав своїх підростаючих дочок на відпочинку
Олександр Ревва, як і деякі інші зірки, вирішив провести морозний грудень на жаркому курорті. Як повідомляє Politeka.net, зараз артист активно ділиться в своєму Instagram свіжими фотографіями з Дубая.
На одному з нових знімків Ревва відобразив своїх красунь-дочок Алісу і Амелі. Дівчатка стоять на пляжі, радісно позуючи на камеру. Обидві красуні одягнені в купальники а на Амелі красується ще й вільна біла футболка.
"Зроблено з любов'ю. Фотографував щасливий батько", - йдеться у підписі до знімка.
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Шанувальники Ревви не змогли пройти повз такого сонячного кадру і тут же почали засипати його дочок компліментами.
"Які зайчулі", "Олександре, у вас дуже красиві донечки", "сонячні", "а в Дубаї сонечко, а у нас мороз", "до чого ж красиві дівчата!", "Радість, посмішки дітей - найдорожче на світі", "Амелі так швидко зростає. Красуні дуже видно що в кожній є половинки мами і тата", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що дружина Ревви Анжеліка показала себе на відпочинку.
На фото красуня позує в білій блузці і спідниці з вирізами. Красуня стоїть на пляжі біля води і дивиться в об'єктив камери. Як можна помітити, вже був захід, і дівчина вирішила влаштувати ніжну і пікантну фотосесію.
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