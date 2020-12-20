Известный российский шоумен Артур Пирожков показал своих подрастающих дочерей на отдыхе

Александр Ревва, как и некоторые другие звезды, решил провести морозный декабрь на жарком курорте. Как сообщает Politeka.net, сейчас артист активно делится в своем Инстаграм свежими фотографиями из Дубая.

На одном из новых снимков Ревва запечатлел своих красавиц-дочерей Алису и Амели. Девочки стоят на пляже, радостно позируя на камеру. Обе красотки одеты в купальники а на Амели красуется еще и свободная белая футболка.

«Сделано с любовью. Фотографировал счастливый отец», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники Реввы не смогли пройти мимо такого солнечного кадра и тут же принялись засыпать его дочерей комплиментами.

«Какие зайчули», «Александр, у вас очень красивые доченьки», «Солнечные», «А в Дубае солнышко, а у нас мороз», «До чего ж красивые девчонки!», «Радость, улыбки детей - дороже всего на свете», «Амели так быстро растёт. Красавицы очень видно что в каждой есть половинки мамы и папы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Реввы Анжелика показала себя на отдыхе.

На фото красотка позирует в белой блузке и юбке с вырезами. Красотка стоит на пляже у воды и смотрит в объектив камеры. Как можно заметить, уже был закат, и девушка решила устроить нежную и пикантную фотосессию.

Напомним, раздетая жена Артура Пирожкова соблазнила видом в последних лучах солнца: "Просто богиня".

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