Жена российского шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова) Анжелика показала себя на отдыхе

На фото красотка позирует в белой блузке и юбке с вырезами. Красотка стоит на пляже у воды и смотрит в объектив камеры. Как можно заметить, уже был закат, и девушка решила устроить нежную и пикантную фотосессию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ни одного дня без ночи...", - написала красотка.

Фанаты, включая Светлану Лободу, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Анжелика, вы самая красивая девушка в мире! Счастья вам и вашей семье!", "Ну, до чего же стройна и хороша эта девочка-мать)", "Какая красота, можно любоваться вечность...", "Просто богиня. Здоровья вашей семье", "Анжелика , вы сама как солнышко, восхищаюсь вами , потрясающе красивая", "я теперь не всегда понимаю, где Алиса, а где Анжелика", "Пусть всегда будет и день ,и ночь!!! День- это Солнце, а ночь- это Луна!! Гармония жизни!!!!".

Сообщалось, что российский певец Артур Пирожков обрадовал жену двумя престижными наградами.

Артур Пирожков появился на мероприятии в кожаном плаще, черной рубашке, а также серых штанах на ремне с крупной золотистой пряжке. Анжелика выбрала короткое черно-желтое платье из кружевной ткани, изюминкой которого стало откровенное декольте.

Напомним, вспотевшая жена Артура Пирожкова показала, что доставляет ей наслаждение по утрам

А еще Politeka писала, что эффектная жена Артура Пирожкова похвасталась, как развлекается по вечерам с мужем

Также Politeka сообщала, что разгоряченная жена Артура Пирожкова порезвилась на пляже и свела с ума видом в купальнике



