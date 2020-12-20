Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко повернулася в Україну і прогулялася по центру Києва
Підтверджуючий знімок дівчина розмістила у себе в Instagram, пише Politeka.net.
Як відомо, Соня Євдокименко, давно живе в Нью-Йорк (США), де навчається в престижній школі Дизайну Parsons.
На новорічні та різдвяні свята дівчина приїхала до рідного Києва і вже встигла пройтися центром української столиці, відобразивши себе на тлі пам'ятника Володимиру Великому.
Для прогулянки Соня вибрала чорний лаковий пуховик, який вона розстебнула і спустила з одного плеча показавши, що під верхнім одягом ховає невелику шкіряну сумочку типу бананки.
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"Повернулася на батьківщину до свят", - повідомила красуня в підписі.
Фолловери почали вітати дівчину з приїздом, а також відзначили, що вона шикарно виглядає.
"Аа, так ви наша🤗"," вітаю зі святами"," красуня", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Соня показала в мережі свого нареченого. Ним виявився 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молода людина потрапила в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".
Нагадаємо, що внучка Ротару скинула піджак і показала, що дістанеться нареченому-мільйонеру: "заслуговуєш мільярдера"
Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.
Також Politeka писала, що Соня Євдокименко в сміливому міні зігнулася, показавши достоїнства фігури: "Вау, муза!».