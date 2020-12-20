Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк зізналася, що не може їздити за кермом і поділилася новим вуличним фото

Як повідомляє Politeka.net, Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому дівчина розповіла про те, що хоч свого часу і здала на права, так і не стала водієм.

"Як же складно бути сучасній людині без прав! Я ще в 18 років здала на права, але через цей час так і не сіла за кермо)) і не знаю, чи станеться це взагалі. Тому, мені комфортніше і спокійніше скористатися спеціальним сервісом", - поділилася одкровенням дочка актриси.

Вона також опублікувала своє свіже фото, зроблене на вулицях Москви. На ньому красуня стоїть біля жвавої дороги, одягнувшись у вільні джинси, теплий светр і бежеву шубку. Доповнюють її образ в'язана шапка і білі черевики.

Підписники Анни тут же відреагували на її пост.

"Анечка, яка Ви красуня. Снігуронька", "Анюточка, яка ж гарненька, Ви принцеса) нехай у вас буде все добре, величезного вам щастя", "Стиляга", "дуже мила і красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що у Анастасії Заворотнюк діагностували рак головного мозку. Актриса тривалий час проходила лікування в клініці, проте, за останніми даними, зараз змогла повернутися додому. Сім'я знаменитості вважає за краще не розкривати подробиці про її стан.

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