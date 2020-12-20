Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что не может ездить за рулем и поделилась новым уличным фото

Как сообщает Politeka.net, Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем девушка рассказала о том, что хоть в свое время и сдала на права, так и не стала водителем.

«Как же сложно быть современному человеку без прав! Я еще в 18 лет сдала на права, но спустя это время так и не села за руль)) И не знаю, случится ли это вообще. Поэтому, мне комфортней и спокойнее воспользоваться специальным сервисом», - поделилась откровением дочь актрисы.

Она также опубликовала свое свежее фото, сделанное на улицах Москвы. На нем красотка стоит возле оживленной дороги, приодевшись в свободные джинсы, теплый свитер и бежевую шубку. Дополняют ее образ вязанная шапка и белые ботинки.

Подписчики Анны тут же отреагировали на ее пост.

«Анечка, какая Вы красотка. Снегурочка», «Анюточка, какая же хорошенькая, вы принцесса) Пусть у вас будет все хорошо, огромного вам счастья», «Стиляга», «Очень милая и красивая», - пишут люди.

Напомним, что ранее стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Актриса длительное время проходила лечение в клинике, однако, по последним данным, сейчас смогла вернуться домой. Семья знаменитости предпочитает не раскрывать подробности о ее состоянии.

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