Нове фото головної героїні "Холостячки" Ксенії Мішиної та її обранця Александа Еллерта викликало бурхливе обговорення в мережі

Фотознімок у себе в Instagram розмістив ведучий проекту Григорій Решетніков, передає Politeka.net

В кадрі вони красуються втрьох. 31-річна Ксенія Мішина в вінчальній сукні, шоумен Олександр Еллерт в костюмі нареченого і Григорій Решеник. Всі посміхаються на камеру.

"5-ть днів залишається до головного пост-шоу країни, де ви отримаєте відповіді на всі питання 🤔

А поки пропоную вам відповісти на головне питання:

Разом чи не разом?",- загадково підписав телеведучий.

У коментарях українці стали бурхливо обговорювати, вони розділилися на два табори. Одні впевнені, що пара щаслива і продовжує бути разом, Інші засумнівалися, але знайшли і такі, хто заявив, що Мішина з Еллертом якщо і будуть разом, то ненадовго.

Також відзначимо, що серед безлічі лайків червоне серце поставив півфіналіст проекту 32-річний Олексій Тригубенко, якому Мішина відмовила в руці і серці.

"Якщо і разом, то думаю не на довго...", "Разом ❤️ закохані і щасливі, в цьому немає сумнівів!", "Разом і сподіваюся що назавжди ❤️", " Моя улюблена пара", " Вірю разом. Саша і Ксюша дуже підходять один одному. Нехай будуть щасливі і бережуть один одного.❤ ️ ❤ ️ Гриша, звичайно я чекаю пост-шоу.😁 ", "Вже 6 місяців", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що "Холостячка "Мішина розбила серце красунчику, вибравши друга Зеленського і Кошового:" розчарування-2020"

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.