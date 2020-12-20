Українців у понеділок чекає похмурий день без опадів, проте незабаром погода різко зміниться

Про те, чого чекати від природи 21 грудня, розповіла в новому прогнозі синоптик Наталка Діденко.

Вона розповіла, що в понеділок погода буде без особливих змін. За словами синоптика, по всій країні буде сухо і тільки на південному сході, в Приазов'ї, очікується мокрий сніг і ожеледиця.

Вдень очікується в середньому від -1 до + 2 градусів. У східних областях та Запоріжжі температура може опуститися і до -3 градусів.

У Києві день пройде без істотних опадів. Температура вдень становитиме від 0 до + 2 градусів.

Діденко попередила, що далі на тижні українців чекає різка зміна погоди. Так, 23-25 грудня в країні розгуляються західні і північно-західні атмосферні фронти. Вони принесуть з собою опади у вигляді снігу і дощу.

Крім того, з 22 числа в країну прийде різке похолодання: на Сході нічні температури опустяться до -10...-12 градусів. Потепління прийде тільки в кінці тижня. Після цього сніг зміниться на дощі.

Синоптик попередила, що через такі різкі зміни погодних умов ситуація на дорогах залишатиме бажати кращого.

Нагадаємо, нова небезпека насувається на Україну, термінове попередження: "вночі і вранці...".

Як повідомляла Politeka, погода розірве Україну навпіл, сніг накриє з новою силою: які області під прицілом.

Також Politeka писала, що суворі холоди атакують Україну, з'явилася точна дата: "до -22 градусів і...".