Украинцев в понедельник ждет пасмурный день без осадков, однако вскоре погода резко изменится

О том, чего ждать от природы 21 декабря, рассказала в новом прогнозе синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что в понедельник погода будет без особых изменений. По словам синоптика, по всей стране будет сухо и только на Юго-Востоке, в Приазовье, ожидается мокрый снег и гололедица.

Днем ожидается в среднем от -1 до +2 градусов. В восточных областях и Запорожье температура может опуститься и до -3 градусов.

В Киеве день пройдет без существенных осадков. Температура днем составит от 0 до +2 градусов.

Диденко предупредила, что дальше на неделе украинцев ждет резкое изменение погоды. Так, 23-25 декабря в стране разгуляются западные и северо-западные атмосферные фронты. Они принесут с собой осадки в виде снега и дождя.

Кроме того, с 22 числа в страну придет резкое похолодание: на Востоке ночные температуры опустятся до -10…-12 градусов. Потепление придет только в конце недели. После этого снег сменится на дожди.

Синоптик предупредила, что из-за таких резких изменений погодных условий ситуация на дорогах будет оставлять желать лучшего.

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