Погода в Украине 20 декабря найдет новый способ поиздеваться над гражданами, часть областей накроет снегом

Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.

Так, жителям западной части Украины осадки сегодня не страшны. Жители «отделаются» повышенной облачностью и туманом. Здесь ожидается самая теплая температура воздуха в целом по стране: от 2 до 5 тепла. Ночью показатель опустится до 0-2 градусов со знаком «плюс».

Немного другая картина будет на севере: синоптики говорят про 0-2 градуса днем. Ночью показатель удержится в прежних рамках, лишь в Сумской области похолодает до -1. Также там будет снег. Зима «обрадует» еще и жителей Черниговской области.

Похожая картина ждет и жителей центральной Украины. Снег пройдет в Днепропетровской и Запорожской областях. На улице будет от 0 до 2 тепла. После захода солнца показатель удержится в прежних рамках.

Без осадков сегодня останутся жители приморских областей. Здесь будет около 1-5 тепла днем и около 0-2 со знаком «плюс» ночью. Солнца также ждать не стоит – синоптики говорят про сильную облачность.

Уж кому изрядно не повезет, так это жителям восточной Украины. Здесь будет от +2 до -2 градусов днем. Вдобавок ко всему декабрь «засыплет» снегом. Ночью будет еще холоднее: местами вплоть до 5 мороза.

Киев и пригород сегодня «пощадят»: днем около 0-3 тепла и облачность. После захода солнца на заморозки рассчитывать не стоит, ведь показатель останется в прежних рамках.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

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