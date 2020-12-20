Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про біду, яка трапилася з ним на дорозі

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист показав, що сталося з його машиною під час чергової поїздки по новій дорозі.

Так, на кадрах, знятих Ямою, можна побачити його автомобіль, до якого хореограф наближається з камерою. Судячи з усього, танцюрист тільки виїхав на нову дорогу, як проткнув одну зі своїх шин.

"Не встиг подумки похвалити нову дорогу, як отримав сигнал: "Не поспішай, все добре...дороги як і раніше такі, як повинні бути",-розповів танцюрист.

Втім, він досить легко зазначив, що всі пошкодження можна полагодити.

"Допомога вже в дорозі. Все, інших пошкоджень немає, зі мною все в порядку", - запевнив Яма.

На наступних кадрах можна побачити, як майстер допомагає хореографу міняти колесо.

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За його словами, він одного разу мало не збожеволів, коли вперше потрапив у правильний аутлет у Сполучених Штатах.

"З одягу для життя я купив не дуже багато. Але в спортивному відділі відірвався на повну-так, що для цих покупок довелося купити окрему валізу. І так-майже кожен раз! У Києві мені теж складно пройти повз якісний спортивний одяг", - розповів танцюрист.

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