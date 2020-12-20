Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о беде, которая случилась с ним на дороге

Как сообщает Politeka.net, танцор показал, что произошло с его машиной во время очередной поездки по новой дороге.

Так, на кадрах, снятых Ямой, можно увидеть его автомобиль, к которому хореограф приближается с камерой. Судя по всему, танцор только выехал на новую дорогу, как проткнул одну из своих шин.

«Не успел мысленно похвалить новую дорогу, как получил сигнал: «Не спеши, все хорошо…дороги по-прежнему такие, как должны быть», - рассказал танцор.

Впрочем, он довольно легко отметил, что все повреждения можно починить.

«Помощь уже в дороге. Все, других повреждений нет, со мной все в порядке», - заверил Яма.

На следующих кадрах можно увидеть, как мастер помогает хореографу менять колесо.

Ранее мы писали, что Яма раскрыл одну из своих главных слабостей.

По его словам, он однажды чуть не сошел с ума, когда впервые попал в правильный аутлет в Соединенных Штатах.

«Из одежды для жизни я купил не очень много. Но в спортивном отделе оторвался на полную - так, что для этих покупок пришлось купить отдельный чемодан. И так - почти каждый раз! В Киеве мне тоже сложно пройти мимо качественной спортивной одежды», - рассказал танцор.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.

Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" откровенно признался, что сводит его с ума.