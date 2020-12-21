Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав себе і свою нову дружину Христину Гірняк у незвичайних образах

Забавні кадри шоумен опублікував в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Остапчук вирішив зняти себе і свою дружину за сніданком в кафе. Однак, ведучому здалося, що відео буде трохи більш видовищним, якщо він додасть на себе жартівливу маску, завдяки якій на його обличчі з'являться окуляри, вуса і шапка.

Ось тільки Остапчук не врахував, що якщо переведе камеру на свою супутницю, у неї також «відростуть» вуса.

"Здрастуй, сьогодні прийшов з дівчиною... не з цією...", - починає розповідати ведучий, проте зауважує, як маска змінила Гірняк, яка, зрозумівши, що у неї з'явилися вуса, не стрималася і розсміялася.

"Які у тебе вуса красиві! Зате своє, рідне. Хай росте", - додає Остапчук.

Ця ситуація розсмішила пару, яка не змогла стримати свої емоції.

Раніше ми повідомляли, що у своєму мікроблозі в Instagram Христина Гірник постала в спокусливому образі.

Босонога брюнетка сіла на підлогу поруч з новорічною ялинкою, при повному "параді", в кремовій сукні, з ідеальною укладанням і яскравим макіяжем. Христина трохи задерла поділ, блиснувши стрункими ніжками, а також похвалилася фантастичним декольте, не надівши бюстгальтера.

Нагадаємо, Остапчук з дружиною не пройшли повз скандал з головною ялинкою країни, шоумен не стримався.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука задерла сукню і полізла під ялинку, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що скандальний Остапчук проміняв футбол на "Холостячку" Мішину: "Непогана з них пара...".