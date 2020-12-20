"20 хвилин часу і є результат"

Популярний український ведучий Володимир Остапчук закликав українців відмовитися від небезпечних стереотипів щодо тестування на ВІЛ, і показав особистий приклад

Шоумен поділився важливим постом, присвяченим небезпечному захворюванню, у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Та який ще ВІЛ? Багато хто через страх, відсутність часу або не розуміння проблеми просто ігнорують тестування на «головний біч нашого часу». Хоча небезпека може бути скрізь, від кабінету стоматолога до тату-студії. Я радий приєднається до соціальної ініціативи і сказати про те, що в Україні з'явилися експрес-тести. 20 хвилин часу і є результат", - розповів ведучий у підписі до свого відео.

У самому ролику Остапчук вирішив показати в легкій, напівжартівливій формі, що зробити тест на ВІЛ можна дуже просто і швидко.

Наприкінці відео ведучий показав, що його тест був негативним, і закликав українців не соромитися стежити за своїм здоров'ям.

Підписники ведучого тут же відреагували на його пост.

"Будьте всі здорові", "крута ти людина", "нагадує про вагітність", - пишуть люди.

Раніше Володимир Остапчук відправився на очищення брекетів і вирішив показати в соцмережі "Instagram", як вони змінюють його зовнішність. Зірка підкреслив, що йому заради роботи на телебаченні необхідно мати рівні красиві зуби, поетом стоматологи встановили йому прозорі брекети, які практично не помітні з боку, розгледіти їх можна лише дуже наблизившись.

Нагадаємо, Остапчук з дружиною не пройшли повз скандал з головною ялинкою країни, шоумен не стримався.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука засвітила питущого ведучого, що валяється на підлозі з пляшкою.

Також Politeka писала, що скандальний Володимир Остапчук після розлучення заінтригував звісткою.