"20 минут времени и есть результат"

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук призвал украинцев отказаться от опасных стереотипов насчет тестирования на ВИЧ, и показал личный пример

Шоумен поделился важным постом, посвященным опасному заболеванию, в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Та какой ещё ВИЧ? Многие из-за страха, отсутствия времени или не понимания проблемы просто игнорируют тестирование на «главный бич нашего времени». Хотя опасность может быть везде, от кабинета стоматолога до тату-студии. Я рад присоединится к социальной инициативе и сказать о том, что в Украине появились экспресс-тесты. 20 минут времени и есть результат», - рассказал ведущий в подписи к своему видео.

В самом ролике Остапчук решил показать в легкой, полушуточной форме, что сделать тест на ВИЧ можно очень просто и быстро.

В конце видео ведущий показал, что его тест был отрицательным, и призвал украинцев не стесняться следить за своим здоровьем.

Подписчики ведущего тут же отреагировали на его пост.

«Будьте все здоровы», «Крутой ты человек», «Напоминает о беременности», - пишут люди.

Ранее Владимир Остапчук отправился на очистку брекетов и решил показать в соцсети "Инстаграм", как они меняют его внешность. Звезда подчеркнул, что ему ради работы на телевидении необходимо иметь ровные красивые зубы, поэтом стоматологи установили ему прозрачные брекеты, которые практически не заметны со стороны, разглядеть их можно лишь очень приблизившись.

Напомним, Остапчук с женой не прошли мимо скандала с главной елкой страны, шоумен не сдержался.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука засветила пьющего ведущего, валяющимся на полу с бутылкой.

Также Politeka писала, что скандальный Владимир Остапчук после развода заинтриговал известием.