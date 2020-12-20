Відома українська співачка Ірина Білик показала, як насолоджується атмосферою свята з найріднішими людьми

Зірка поділилася яскравими кадрами у своєму Instagram, повідомляти Politeka.net.

У День святого Миколая співачка вирішила вибратися погуляти зі своїми синами – 21-річним Глібом і п'ятирічним Табризом. Компанію їм також склала кохана Гліба.

Такою компанією вони вирушили на передноворічні гуляння і з задоволенням позували на тлі різних святкових декорацій.

На одному зі знімків Білик показала і себе. Варто відзначити, що 50-річна зірка вибрала для прогулянки з синами досить ризиковий наряд, який більше підійшов би для підлітка. На ній коротка яскраво-рожева куртка і характерна Молодіжна шапка.

"Дуже приємно проводжати 2020 з рідними людьми! А з ким ви хотіли б зустріти Новий 2021?",- написала співачка.

Шанувальники Білик активно коментують її пост.

"Красені", "які класні фото", "або з Вами, Ірина Миколаївна, і з Вашими піснями", "Боже, обожнюю Табриза, який милий хлопчик", - пишуть люди під знімками.

Раніше ми писали, що Білик зворушила мережу несподіваним кадром з маленьким другом. Ірина позувала в жовтому піджаку і футболці з яскравим малюнком.

Зірка доповнила образ капелюшком. Ірина дивилася в камеру, широко відчинивши очі. Вона зробила макіяж з акцентом на очі, підвівши повіки олівцем.

Нагадаємо, 50-річна Білик притулилася до молодого красеня перед ялинкою у Пономарьова, кадри веселощів.

Як повідомляла Politeka, 50-річна Ірина Білик підкорила яскравим образом у капелюшку: "Яка гарна".

Також Politeka писала, що 50-річна Ірина Білик посвітила своїм " золотом "поруч з палючими брюнетками: "Спробуйте вгадати...".