Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала спокусливий образ і розповіла про те, як відсвяткувала День святого Миколая

Знаменита красуня поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Леся зізналася, що минуле свято стало для неї дуже емоційним.

"Вчора був дуже насичений і емоційний день!!! Вперше в житті я відчула свято Миколая!!! Я загадала бажання і не думала що воно так швидко здійсниться", - зізналася ведуча.

Вона пояснила, що їй вдалося назбирати на транспортний інкубатор для новонароджених для Хмельницької міської дитячої лікарні. За це зірка подякувала всім, хто брав участь у благодійній акції.

Свій пост Нікітюк супроводила новими фото, зробленими біля дзеркала. На них ведуча позує в спокусливому образі з високою зачіскою. На ній топік тілесного кольору, більше схожий на білизну, а також прикраса для волосся у вигляді яскравих фіолетових пір'я. Ведуча кокетливо прикусила палець, завмерши в грайливій позі.

Її шанувальники тут же почали засипати зірку коментарями.

"Дуже ефектне фото, хороший образ. Кажу як фотограф", "Леся, ви чарівниця, без вас би цього не було", "Красотулька", "дуже крутий образ", "Ох і Леся", "Вау яка куклааа", "клас. Вас не впізнати", "Нова Мерлін Монро", "загадкова леді", - пишуть люди.

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