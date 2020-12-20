Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала соблазнительный образ и рассказала о том, как отпраздновала День святого Николая

Знаменитая красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Леся призналась, что прошедший праздник стал для нее очень эмоциональным.

«Вчера был очень насыщенный и эмоциональный день!!! Впервые в жизни я почувствовала праздник Николая!!! Я загадала желание и не думала что оно так быстро осуществится», - призналась ведущая.

Она пояснила, что ей удалось насобирать на транспортный инкубатор для новорожденных для Хмельницкой городской детской больницы. За это звезда поблагодарила всех, кто участвовал в благотворительной акции.

Свой пост Никитюк сопроводила новыми фото, сделанными возле зеркала. На них ведущая позирует в соблазнительном образе с высокой прической. На ней топик телесного цвета, больше похожий на белье, а также украшение для волос в виде ярких фиолетовых перьев. Ведущая кокетливо прикусила палец, замерев в игривой позе.

Ее поклонники тут же принялись засыпать звезду комментариями.

«Очень эффектное фото, хороший образ. Говорю как фотограф», «Леся, вы волшебница, без вас бы этого не было», «Красотулька», «Очень крутой образ», «Ох и Леся», «Вау какая куклааа», «Класс. Вас не узнать», «Новая Мерлин Монро», «Загадочная леди», - пишут люди.

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