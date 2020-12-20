Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив фотографією в "царській" шубі

Гуморист любить веселити своїх шанувальників не тільки на сцені, але і в соціальних мережах, де він часто ділиться кумедними кадрами. Як пише Politeka.net, цього разу Ткач вирішив показати себе в незвично розкішному образі.

Так, на новому фото артист позує з дуже серйозним обличчям. Одягнений він при цьому в яскраво-червону шубу з розкішним білим коміром в чорну цятку, що нагадує про мантіях монархів. Доповнює образ чорна хутряна шапка.

"Як вам піжама?",- поцікавився у своїх шанувальників Ткач.

Реакція українців на його пост не змусила себе чекати.

"А тепер під душ, як Іполит! Ха-Ха!", "Дуже приємно, ЦАР", "вогонь-піжама. Особливо шапка. Можна заснути, наприклад, в заметі", "ідеальна Вам точно буде тепло", "тут головне ковпак", "Побагатому", "Жарко", "Іполит, шапку зніми", "Те що треба", "Віктор Федорович, це ви?", "Відмінна, якщо спати на вулиці", "головне, тепленько в ній", "Боже яка принадність", "Юрчику піжама супер але чи не занадто вона спекотна", "Шалений імператор", "Король з Бременських музикантів", "Тепер я знаю що я хочу на Новий рік", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткача з "Квартал 95" переплутали з Зеленським, артисту пророкують завидне майбутнє: "Наступний президент".

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