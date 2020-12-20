Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил фотографией в «царской» шубе

Юморист любит веселить своих поклонников не только на сцене, но и в социальных сетях, где он часто делится забавными кадрами. Как пишет Politeka.net, на этот раз Ткач решил показать себя в непривычно роскошном образе.

Так, на новом фото артист позирует с очень серьезным лицом. Одет он при этом в ярко-красную шубу с роскошным белым воротником в черную крапинку, напоминающим о мантиях монархов. Дополняет образ черная меховая шапка.

«Как вам пижама?», - поинтересовался у своих поклонников Ткач.

Реакция украинцев на его пост не заставила себя ждать.

«А теперь под душ, как Ипполит! Ха - Ха!», «Очень приятно, Царь», «Огонь- пижама. Особенно шапка. Можно уснуть, например, в сугробе», «Идеальная Вам точно будет тепло», «Тут главное колпак», «Побагатому», «Жарко», «Ипполит, шапку сними», «То что надо», «Виктор Федорович, это вы?», «Отличная, если спать на улице», «Главное, тепленько в ней», «Боже какая прелесть», «Юрчыку пижама супер но не слишком ли она жаркая», «Шальной император», «Король из бременских музыкантов», «Теперь я знаю что я хочу на новый год», - пишут люди.

Напомним, Ткача из «Квартал 95» перепутали с Зеленским, артисту пророчат завидное будущее: "Следующий президент".

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