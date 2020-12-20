Знаменита фітнес-модель Ана Чері додала шанувальникам новорічного настрою, виконавши зухвалий танець у святковому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна красуня поділилася атмосферним відео в розділі сторіз свого Instagram.

На кадрах, знятих в темно кімнаті, можна побачити, як модель виконує спокусливий танець в одній нижній білизні. При цьому, Чері вирішила надати цьому пікантному заняттю атмосферу свята, і обмотала своє фігуристе тіло гірляндою, що світиться.

Модель щосили крутить апетитною п'ятою точкою перед камерою під святкове сяйво вогників. Красуня явно отримує насолоду від цього дійства.

У пості з цим відео Чері написала: "Хороші дівчатка отримують подарунки...але погані дівчатка отримують все".

Шанувальники не змогли залишити коментарі під цим записом, адже в сторіз немає такої можливості.

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У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати. Ана, варто підкреслити, навіть в скромних образах робить акцент на достоїнствах фігури, тому ніколи не приховує бюст, одночасно з тим підкреслюючи лінії стегон.

Нагадаємо, Ана Чері запаморочила голову пишними " кексами "в коротенькому топі: "можна накачати все".

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