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Американская фитнес-модель Ана Чери свела с ума поклонников, показавшись в соблазнительном новогоднем наряде и пошалив с конфетой

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Это мое милое видео», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике Чери предстает перед поклонниками в мини-юбке, гетрах и соблазнительном белье, игриво покусывая конфету.

«Не передать словами, как я восхищен», «невероятно крутая работа», «внеземная», «ты здесь просто сияешь», «непревзойденный вид», «вау, очень крутая», «роскошная красоточка», «вот это я понимаю Санта, всем бы такого», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери в черном белье решила устроить фотосессию в ванной комнате

Так, в этот раз на фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Ана показала смелый и одновременно с тем простой образ. Спортсменка предстала в одном черном белье скромного дизайна, а также теплой кофте пудрового оттенка, которую сбросила с плеч для более откровенного вида.

Поклонники высоко оценили выходку кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

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