Американская фитнес-модель Ана Чери свела с ума поклонников, показавшись в соблазнительном новогоднем наряде и пошалив с конфетой
Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.
«Это мое милое видео», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на ролике Чери предстает перед поклонниками в мини-юбке, гетрах и соблазнительном белье, игриво покусывая конфету.
Любимец миллионов: остановилось сердце легендарного актера
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
Постаревшая Ротару не смогла скрыть глубоких морщин без фотошопа, кадры закулисья: "Бедная, говорит уже еле-еле"
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
«Не передать словами, как я восхищен», «невероятно крутая работа», «внеземная», «ты здесь просто сияешь», «непревзойденный вид», «вау, очень крутая», «роскошная красоточка», «вот это я понимаю Санта, всем бы такого», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери в черном белье решила устроить фотосессию в ванной комнате
Так, в этот раз на фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Ана показала смелый и одновременно с тем простой образ. Спортсменка предстала в одном черном белье скромного дизайна, а также теплой кофте пудрового оттенка, которую сбросила с плеч для более откровенного вида.
Поклонники высоко оценили выходку кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.
Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч
А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах
Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке