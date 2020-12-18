Американская фитнес-модель Ана Чери в черном белье решила устроить фотосессию в ванной комнате

Так, в этот раз на фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Ана показала смелый и одновременно с тем простой образ. Спортсменка предстала в одном черном белье скромного дизайна, а также теплой кофте пудрового оттенка, которую сбросила с плеч для более откровенного вида.

При этом позировала фитнес-красотка прямо в ванной комнате – сидя на бортике ванной Чери едва заметно улыбалась и придерживала кофту на рукавах. Большая часть ее тела была скрыта, однако зона декольте в черном лифе привлекла внимание поклонников спортсменки.

Как правило, Ана делится более дерзкими образами, поэтому сдержанный кадр был непривычен для фанатов:

«Так мило над шеей и так жарко под ней; Мамасита hermosa divina❤️; Такой милый образ😍; Вы прекрасная дама, тут одни комплименты; Красивая прическа; Потрясающе 🤓; Как красиво твое лицо? Великолепное тело; Буквально слишком много 🔥; она очень красива и сама все знает; зачем в ванной еще кофта? Снимайте; дала согреться одной позой каждому».

Ранее мы писали, что Ана привыкла показывать фигуру, чтобы подчеркнуть яркой своих образов, также Ана изредка делится и личными селфи.

Одно из таких порадовало фанатов – Чери блеснула достоинствами в необычной пижаме – коротеньких красных шортиках с рисунками человечков в костюмах, белой майке без рукавов и красной шапке Санта-Клауса.

Как известно, на днях Ана отправилась на бурную вечеринку с подругами, где они вместе украшали елки, веселились и танцевали с игрушками в руках. Похоже, звезда во всю готовится к празднованию Нового года.

Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

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